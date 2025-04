Georgina Fleur unter Beschuss: Raffa Plastic kontert nach transfeindlicher Aussage

Melody Haase & Ennesto Monté

Neuer TV-Flirt bei "The 50" – wird sie die Dritte im Liebes-Dreieck?

In der zweiten Staffel von "The 50" wird nicht nur gezockt, gestritten und gezankt – auch in Sachen Liebe geht es ordentlich zur Sache. Besonders ein Duo sorgt aktuell für Aufsehen: Melody Haase und Ennesto Monté. Was wirklich zwischen den beiden läuft, sorgt für Spekulationen im Netz!