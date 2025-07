Georgina Fleur vs Kevin Schäfer: Zoff & Fake-Furore nach Villa der Versuchung!

Besonders heftig: Georgina zog in einem Kommentar einen Vergleich zwischen Kevin und dem berühmten Film-Alien "E.T." – ein Diss, der unter die Gürtellinie zielt, aber von Kevin mit einer Prise Humor gekontert wurde. Ganz einstecken wollte er dann aber doch nicht: In seiner Reaktion erinnerte Kevin an Georginas berüchtigten Ausraster bei "The 50", bei dem sie die Show nach einem handgreiflichen Vorfall verlassen musste. Ein gekonnter Stich zurück – und Futter für die Trash-Gemeinde.