"Villa der Versuchung": Eskalation in Folge 3 – und wer jetzt ein riesiges Problem hat!

Erste Blicke, zweideutige Sprüche und körperliche Nähe deuten auf mehr hin – und könnten das Machtgefüge in der Villa gehörig durcheinanderbringen. Denn: Eine Romanze in einem Spiel, in dem Vertrauen kaum existiert, ist riskant. Doch genau das macht es vielleicht gerade so spannend ...