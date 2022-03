"Germany's Next Topmodel": Enthüllt! Sie ist die Gewinnerin

Die 20-Jährige trug ihr braunes Haar bislang lang und langweilig. Heidis Personal Hair Stylist Wendy Iles verpasste ihr jetzt einen French Bob mit Pony – in Petrol! Eine heftige Typveränderung, bei der nicht nur die anderen Mädchen große Augen machen mussten – Vanessa selbst musste beim Blick in den Spiegel mit den Tränen kämpfen: "Sobald ich zu Hause bin, werde ich sofort einen Friseur aufsuchen", urteilte sie, "das ist echt widerlich!"

Doch was bei Vanessa zunächst für eine waschechte Beauty-Krise sorgte und auch bei vielen Zuschauern auf Unverständnis stieß, könnte die angehende Industriekauffrau ziemlich weit bringen: In den vergangenen Staffeln schafften es die Mädchen mit den größten Typveränderungen fast immer ins große "GNTM"-Finale.

Aber auch jenseits des "GNTM"-Kosmos werden extreme Looks gern gesehen: In vielen Werbekampagnen und Editorials, aber auch auf den Laufstegen tragen Models ihre Mähnen pink, knallgrün oder lila – schrill gefärbtes Haar ist Trend! Das weiß auch Heidi, die Vanessas neuen Look als "echtes Kunstwerk" bezeichnet. Und das will sie die Zuschauer bestimmt auch im Finale bestaunen lassen…