Gigi Birofio: Offiziell! Er wagt den nächsten Schritt mit seiner "Perle"

Nachdem seine turbulente On-Off-Beziehung mit Michelle Daniaux den "Temptation Island VIP"-Treuetest nicht überstanden hatte, blieb Gigi Birofio nicht lange allein. Während seiner Teilnahme an der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps kann der Italiener seine Gefühle nicht mehr für sich behalten und spricht immer wieder über seine "Perle", die er so vermisse. Bei der Glücklichen handelt es sich um Reality-TV-Sternchen Dana Feist. Mit ihr will der 23-Jährige nun den nächsten Schritt wagen.