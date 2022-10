Gigi Hadid & Leonardo DiCaprio: Erwischt! Ihr geheimer Plan wurde durchschaut

Es ist DIE Liebes-Überraschung des Jahres: Topmodel Gigi Hadid bandelt tatsächlich mit Womanizer Leonardo DiCaprio an! Bilder zeigten die beiden jetzt sehr vertraut auf einer Party am Rande der New York Fashion Week, und ein Insider verriet: "Gigi findet ihn echt cool!" Aber weiß die schöne Gigi überhaupt, worauf sie sich da einlässt? Klare Antwort: Hundertprozentig! Denn das Model hat Experten-Wissen …