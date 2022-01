Leonardo DiCaprio: Jetzt bricht sein Lügengerüst zusammen!

Wie die "Daily Mail" vorrechnet, verbrauchte der Luxus-Kutter auf dem Weg nach St. Barth nämlich pro Seemeile so viel CO2 wie ein Auto im Schnitt in zwei Monaten! Klar, dass Leo da direkt in einen heftigen Shitstorm schipperte: "Schauen Sie nicht nach oben … Sie könnten Leonardo DiCaprio als Öko-Heuchler sehen", schrieb die britische Presse in Anspielung auf Leos aktuellen Netflix-Film "Don't Look Up" – einer bitterbösen Klimawandel-Komödie. Und auch im Netz hagelt es weltweit Kritik, auf Twitter wird Leo als "Öko-Bullshitter" oder "Möchtegern-Umweltsoldat" beschimpft! Dabei ließen Wissenschaftler dem Superstar erst kürzlich eine besondere Ehre zuteilwerden und benannten sogar eine neu entdeckte Baumart nach ihm! Die Pflanze, die nur im Urwald Kameruns vorkommt, wurde auf den Namen "Uvariopsis dicaprio" getauft, um Leo für sein großes Engagement im Kampf gegen den Klimawandel zu ehren. Autsch, hoffentlich wird das neue Gewächs bei diesen News nicht gleich welk …