Gina Schumacher: Dunkle Wolken über ihrem Liebes-Glück

"Ich verstehe das nicht! So einen Namen aufzugeben. Das ist eine Marke. Er ist doch mit ihrem Vater verbunden", wundert sich der ehemalige Schumacher-Manager im Gespräch mit "Bild". "Ich hätte das nicht gemacht. Aber das ist ihre Entscheidung! Das andere meine Meinung", stellt Willi Weber klar.

Doch ganz so drastisch ist Ginas Schritt womöglich gar nicht. Denn offenbar hat sie den Namen Schumacher nicht komplett abgelegt, sondern mit der Hochzeit einen Doppelnamen angenommen. Ein Post auf Facebook und auf Instagram zu einem Westernreitturnier in den USA hat dies nun verraten. Dort ging die Reiterin nämlich als Gina Schumacher Bethke an den Start.