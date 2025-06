Gina Schumacher: Nur kurz nach Geburt sitzt sie wieder im Sattel

Nach der Geburt am 29. März zog sich die junge Mutter zunächst in die Schweiz zurück. Doch lange hielt es sie dort nicht: Mit Ehemann Iain Bethke, einem niederländischen Unternehmer, und ihrer kleinen Tochter kehrte Gina schon bald in ihre Wahlheimat Texas zurück. Dort betreiben die beiden gemeinsam die Zucht und den Verkauf von Quarter Horses, die in der Westernreit-Szene besonders gefragt sind.