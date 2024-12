Ginger Wollersheim vs. Carina Nagel: "Falsches Miststück!" Der Zoff eskaliert

Ähnlich wie in der ersten Staffel von "Forsthaus Rampensau" schließt auch die zweite an das Beef-Level unter den Teilnehmern an – und das selbst lange nach Drehschluss. In ihrer Instagram-Story beantwortet die "Are You the One"-Bekanntheit Carina Nagel Fragen ihrer Community, von denen die meisten sich auf das Forsthaus beziehen. Mitstreiterin Ginger Wollersheim scheinen einige Antworten so gar nicht zu passen: Ihr platzt der Kragen und sie teilt heftig gegen Carina aus!