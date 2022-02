Giovanni Zarrella: Bitterer Schlag! Sein Herz ist gebrochen

Fiese Klatsche für Giovanni

Bei vielen Zuschauern kam es überhaupt nicht gut an, dass Giovanni und seine Gäste einige Welt-Hits ins Deutsche übersetzt haben, darunter beispielsweise "Greatest Love Of All" von Whitney Houston. Daraus wurde kurzerhand "Die Liebe siegt": Auch Roxette musste daran glauben. Aus "The Look" wurde die deutsche Version "Sie hat den Look" gezaubert. Zu viel für die Fans der Show! Auf Twitter häufen sich bereits während der Show die empörten Kommentare:

"Im ZDF gibt es gerade Gotteslästerung."

"Bitte, Giovanni, jetzt versaue uns nicht noch Whitney Houston. Oh je, zu spät."

"Roxette und Whitney Houston auf Deutsch. Was kommt als Nächstes? Depeche Mode auf Deutsch?"

"Okay, bei Roxette auf Deutsch hört es auf! Geht gar nicht."

Doch damit nicht genug! Auch Giovannis Angewohnheit, bei jedem Song mitzusingen, gefällt den Zuschauern nicht:

"Vicky Leandros alleine = überragend. Mit Zarrella im Duett – und es geht runter auf ‚DSDS‘-Niveau."

"Giovanni Zarrella ist wie meine Tante Anita, die ständig auf Familienfeiern betrunken mitsingen muss und damit die Stimmung kaputt macht."

Autsch... Jetzt hat der 43-Jährige sogar den Support seiner größten Fans verloren!