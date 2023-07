Giovanni Zarrella: Bitteres Geständnis! Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Giovanni Zarrella scheint in letzten Zeit etwas nachdenklich zu sein. Der Showmaster hat auf seinem Instagram-Kanal ein Zitat von Autor Vex King gepostet: "One day, you will tell people how you pulled yourself out of the ocean when you could not even swim." Es heißt auf Deutsch so viel wie "Eines Tages wirst du den Leuten erzählen, wie du dich aus dem Meer gezogen hast, obwohl du nicht einmal schwimmen konntest".

Eine besorgniserregende Botschaft des Entertainers! Ist ihm seine eigene "Giovanni Zarrella Show" über den Kopf gewachsen? Immerhin hat er sich damit eine große Verantwortung aufgeladen. Oder steckt dahinter eine Beziehungskrise mit Ehefrau Jana Ina? Das Paar ist bereits seit rund 19 Jahren ein Herz und eine Seele. Nach einer so langen Zeit kann es auch mal kriseln...

Doch was hinter der bedenklichen Botschaft von Giovanni Zarrella steckt, bleibt bisher unklar! Doch man wünscht dem sympathischen Italiener nur das Beste!