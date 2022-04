Giovanni Zarrella & Jana Ina Zarrella: Die Glückwünsche häufen sich

"Die Show war wieder so wundervoll und ein wieder so besonderer und magischer Abend", "Ihr zwei seid sooo ein wunderschönes Paar" sowie "Die Show war mega!! Giovanni macht das so toll!!" sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Foto von Jana Ina und Giovanni finden lassen! Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Und auch Giovanni zeigte sich nach seinem großen Abend sichtlich gerührt! So betonte auch er des Öfteren, wie zufrieden er mit seiner Show war! Rundum also ein voller Erfolg! Was sich der Sänger wohl für seinen nächsten großen Auftritt überlegt hat? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!