Sarah Engels: Bittere Beichte kurz vor der Geburt

Sarah kann kaum schlafen

In ihrer Instagram-Story verrät die 29-Jährige nun, dass sie nachts oft wach ist. "Die letzten Wochen konnte ich irgendwie nie lange schlafen. Ich glaube, es gab einen Tag, da habe ich zehn Stunden geschlafen. Aber ansonsten bin ich relativ oft wach, auch in der Nacht, und muss auf Toilette", klagt sie. "Und wenn ich dann einmal wach bin, dann ist sowieso Game Over. Dann brauche ich mindestens eine halbe Stunde, um wieder einzuschlafen."

Arme Sarah! Bald ist es aber geschafft und sie kann ihren kleinen Schatz in den Armen halten. Und spätestens dann sind die Strapazen der letzten Monate auch sicherlich vergessen...

