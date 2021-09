Giovanni Zarrella & Jana Ina Zarrella: Zuckersüße News! Jetzt ist ihr Familienglück perfekt

Als das Paar 2004 zusammenkam, dachte wohl kaum jemand, dass die Liebe der beiden von langer Dauer wäre. Giovanni war damals mitten auf der Überholspur mit seiner Popband "Bro'Sis". Heute sagt er rückblickend laut "Das Neue": "Total verrückt im Nachhinein, dass ich ihr nach neun Monaten einen Heiratsantrag gemacht habe." Bereut habe er es aber nie.

Jetzt soll die zweite Vermählung in den Weihnachtsferien stattfinden. Giovanni und Jana Ina werden neue, zusätzliche Ringe tauschen. Die Trauung wird während einer Kreuzfahrt von Dubai nach Mauritius auf hoher See vom Kapitän vollzogen. Giovanni schwärmt: "Wir finden die Idee nach wie vor total schön, dass unsere Kinder unsere Hochzeit miterleben können." Großes Vorbild in Sachen Ehe sind übrigens Giovannis Eltern: "Sie sind seit 44 Jahren verheiratet. Ich hoffe, dass Jana Ina und ich das auch schaffen."