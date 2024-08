Giovanni Zarrella: "Langweilig"! Heftige Kritik an seiner Show

Bereits zum elften Mal moderierte Giovanni Zarrella (46) am vergangenen Samstagabend die "Giovanni Zarrella Show". Seit drei Jahren flimmert die ZDF-Show über die TV-Bildschirme und begeistert (eigentlich) Fans des deutschen Schlagers.

Doch so langsam sind die Zuschauer genervt: Es hagelt immer mehr Kritik an der Schlagershow. Aber was stört die Fans?