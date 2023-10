Giovanni Zarrella: Mega-Ausraster bei einer Gala!

Ausgerechnet bei der Geburtstagsfeier von TV-Produzent Werner Kimmig flippte der Sänger auf dem roten Teppich aus und stürmte wütend davon. Irgendetwas scheint den sonst so fröhlichen Deutsch-Italiener zu belasten. Ist es der Stress der letzten Monate? Giovanni ist zurzeit erfolgreicher denn je. Als Juror bei "The Voice of Germany" oder als Moderator seiner eigenen "Giovanni Zarrella Show" fliegen ihm die Herzen der Zuschauer nur so zu. Aber das alles zehrt auch an ihm.

Höchste Zeit für Giovanni, auf die Signale seines Körpers zu hören und bei aller Liebe zum Beruf und zum Erfolg etwas kürzerzutreten. Auch seiner Frau Jana Ina und den beiden Kindern Clemi und Gabriel Bruno zuliebe. Denn die brauchen ihn. Aber nicht als Nervenbündel, sondern als liebenden Ehemann und Papa!