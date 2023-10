Bill Kaulitz & Shirin David: "Anstrengendste Produktion!" Abrechnung mit Dieter Bohlen

Shirin ist in der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" zu Gast. Schnell kommen die Kaulitz-Twins und die Rapperin auf ihre Castingshowerfahrungen zu sprechen. Die drei hätten bei "The Voice of Germany" viel mehr Spaß gehabt als bei "DSDS". "'The Voice' ist nochmal was ganz anderes als die andere Castingshow. Viel wertiger", stichelt Shirin. Zur Erinnerung: Sie lehnte ein erneutes "DSDS"-Angebot von Dieter für die Jubiläumsstaffel eiskalt ab.

"DSDS" war auf für Bill "die anstrengendste Produktion unseres Lebens". Vor allem die Zusammenarbeit mit Dieter war schwierig. "Im Nachhinein sieht man es eigentlich in jeder Staffel. Am Anfang ist immer noch Freude, und am Ende verhärten sich die Gesichter. Am Ende der Staffeln guckt sich einfach keiner mehr an, alle gucken nur noch geradeaus", schimpft der Tokio Hotel-Star. Deshalb gibt es auch jedes Jahr eine andere Jury. "Die Leute denken ja, die Jury wird ausgewechselt, aber nein, die Jury hat immer keinen Bock mehr." Autsch, ganz schön harte Worte! Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann Dieter darauf reagieren wird. Zuletzt forderte der Poptitan sogar seine Fans auf, Bill und Tom zu verprügeln, nachdem sie seinen Playback-Auftritt bei "DSDS" kritisierten...