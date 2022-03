Giovanni Zarrella: Traurige Neuigkeiten!

Eine dreistündige Show zur Primetime am Samstagabend zu moderieren, ist der Traum vieler Stars. Für Giovanni wurde er Wirklichkeit: Bereits zum dritten Mal strahlte das ZDF seine "Giovanni Zarrella Show" aus. Die Sendung kommt super an beim Publikum – eigentlich müsste Giovanni auf einer rosaroten Wolke der Glückseligkeit schweben. Doch der Job ist anstrengend, verlangt vollen Einsatz und viel Zeit. Und offenbar fordert der Stress seinen Tribut: Ausgerechnet kurz vor dem wichtigen Abend verweigerte jetzt Giovannis Körper seinen Dienst – er verletzte sich, der Rücken machte Probleme. "Trotzdem habe ich natürlich weiter mit meiner Band geprobt für die große Show", versicherte er seinen Fans. "Hunderte Stunden Vorbereitung, Herz und Leidenschaft werden in diesen drei Stunden Live-Entertainment stecken."

Trotz dieser Beteuerung machen sich nun viele seiner Anhänger Sorgen, dass der Entertainer sich zu viel zumuten, sogar auf einen Burn-out zusteuern könnte. Schließlich wird die Wirbelsäule nicht umsonst "die Seele des Körpers" genannt. Rückenschmerzen bedeuten häufig, dass der Leidgeplagte "zu viel Last" trägt. Auch Giovannis Gefühlsausbruch kurz vor der Sendung könnte in diese Richtung deuten: Auf Instagram zeigte er sich hochemotional, kämpfte mit den Tränen. "Es sind Tränen der Freude und Dankbarkeit", schrieb er. "Ich möchte diesen Moment mit euch teilen."

Da liegen offenbar die Nerven blank … Kein Wunder, denn als bekennender Perfektionist macht Giovanni sich selbst Dauerdruck. "Ich frage mich oft, ob ich noch etwas verbessern kann", gestand er kürzlich. Dabei wäre das eigentlich gar nicht nötig: Mit der letzten Show konnte er sogar mehr Zuschauer locken als sein Konkurrent Florian Silbereisen, der zeitgleich bei "DSDS" zu sehen war und mit der Quote ziemlich baden ging. Höchste Zeit, dass Giovanni lernt, den eigenen Erfolg entspannt zu genießen. Seine Frau und seine Fans würden es ihm gewiss danken – und sein Rücken auch …