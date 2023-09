Giovanni Zarrella & Maite Kelly: Bittere Tränen! Ihr gemeinsames Glück ist verloren

Vom 30. September bis zum 7. Oktober 2023 ist es wieder so weit! Der "Musikherbst am Wilden Kaiser" geht in eine neue Runde! Zum 30. Mal wird das Fest in Ellmau für alle Volksmusik-Fans eröffnet und Mega-Stars wie Howard Carpendale, DJ Ötzi, Andy Borg, Hansi Hinterseer - sowie Giovanni Zarrella und Maite Kelly werden die Bühne in der Kulisse der Alpen rocken. Doch was eine langjährige Tradition war, wird wohl nun ein unerwartetes und trauriges Ende finden...