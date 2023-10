Giovanni Zarrella & Ronan Keating: Enthüllt! Das passierte hinter den "The Voice"-Kulissen

Lächelnd stehen Giovanni und Ronan nebeneinander, klopfen sich brüderlich auf die Schulter. Doch wie echt ist ihr Lachen wirklich? Immerhin buhlen die beiden oft um dieselben Talente, die bei "The Voice" auf der Bühne stehen. Denn jeder Kandidat kann selbst entscheiden, bei welchem Coach er ins Team möchte. Oft flammt dabei ein echter Wettstreit auf! Und Showmaster Giovanni warnte schon: "Wir hatten so Angst vor Ronan die ganze Zeit." Oje! Kann ihre Freundschaft das aushalten?

Kein Grund zur Sorge: Trotz kleiner Sticheleien und Konkurrenzkampf verstehen sich die Familienväter noch immer blendend: "Mein Glücksbringer ist Giovanni Ich habe so viel gelacht und es so genossen, in der Show zu sein", schwärmt Ronan Keating. Dank ihm hat sich der Ire in der deutschen Show pudelwohl gefühlt. Eine wahre Männerfreundschaft also…