Gisele Bündchen: Scheidungs-Drama! So schlecht ging es ihr wirklich...

Ihre neuen Begleiter hießen plötzlich Trauer und Schwermut. Es waren "dunkle Tage", beschreibt Gisele in einem Interview ihre düstere Gefühlswelt. "Ich hatte den Eindruck, dass es jedes Mal, wenn es nur regnet, gleich in Strömen schüttet." Die Trennung von ihrer großen Liebe Tom Brady riss ihr den Boden unter den Füßen weg. Gisele stand vor den Scherben ihres Lebens. Die Scheidung nach 13 Jahren Ehe und zwei süßen Kindern hat das Model nie gewollt. Aber als Brady dem Football der Familie den Vorzug gab und den Rücktritt vom Rücktritt erklärte, scheiterte die Beziehung. Gegen seine Lebensliebe hatte Gisele keine Chance! "Man gibt hundert Prozent von sich selbst, und es bricht einem das Herz, wenn es nicht so endet, wie man es sich erhofft und erarbeitet hat", sagt sie unter Tränen.

Um nicht verrückt vor Liebeskummer zu werden, brauchte die Laufsteg-Beauty dringend ihre innere Ruhe wieder. "Ich habe jeden einzelnen Tag Wert auf Bewegung, richtige Ernährung, Meditation und Zeit für mich gelegt", plaudert Gisele aus. Das vertrieb die Trauer. Gisele hat ihr Lachen wiedergefunden – und ist stark wie nie zuvor.