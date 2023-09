Gisele Bündchen: Süße Familien-News! Hier zeigt sie ihr großes Glück

Sie gibt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben: Topmodel Gisele Bündchen hat auf Instagram ein Foto gepostet, das sie mit ihrer Familie zeigt. Zwillingsschwester Patricia, den Schwestern Rafaela, Gabriela, Graziela und Raquel, sowie Mutter Vania und Vater Valdir. "Immer in meinem Herzen und in meinen Gebeten", schreibt sie auf Englisch und in ihrer Muttersprache Portugiesisch dazu.