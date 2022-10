Gisele Bündchen & Tom Brady: Ist ein verrücktes Sex-Ritual der Scheidungsgrund?

Auch auf Instagram heizt die 42-Jährige die Scheidungsgerüchte nur noch mehr an: Vor ein paar Tagen liked sie einen Post von Autor und ehemaligem Hindu-Mönch Jay Shetty, auf dem er ein Zitat über ungeeignete Partner teilt: "Du kannst nicht in einer festen Beziehung mit jemandem sein, der nicht mit dir übereinstimmt. Lies das noch einmal.", schreibt Shetty in seinem Beitrag.

Dass Gisele Bündchen diesen Post mit "gefällt mir" markierte und zwei klatschende Hände kommentierte, kann auf die bestehende Ehe-Krise zwischen ihr und Tom Brady hindeuten. Ein Statement zu den Trennungsgerüchten gibt es bislang noch nicht.

Ihr wollt wissen, was bei anderen Promis in ihrem Liebesleben abgeht? Im Video erfahrt ihr mehr!