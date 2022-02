Gisele Oppermann: "Ich muss einmal am Tag gemolken werden"

In ihrer Instagram Story warf Gisele nun einen Blick in die Vergangenheit und gab preis, welche Worte von Stefan Raab über sie die 34-Jährige nie vergessen wird. Der Entertainer war dafür bekannt in seiner Show "TV Total" gerne einmal die tollpatschigsten Momente der vorangegangen "Germany's Next Topmodel"-Folge auf den Arm zu nehmen. Auch Gisele Oppermann blieb da natürlich nicht verschont. Auf Instagram verriet sie, welcher Spruch des Alleskönners ihr besonders im Kopf geblieben ist.