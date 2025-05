Gisele Oppermann ist ausgewandert und es nicht Dubai

Im Gespräch mit BILD hat Gisele verraten, was viele schon länger geahnt haben: Ihr Leben in Deutschland hat sich für sie nicht mehr richtig angefühlt. Also hat sie Tabula Rasa gemacht. Wohnung aufgelöst, Hab und Gut verschenkt – und den Neuanfang gewagt. „Ich habe mich von allem getrennt, was mich festhält“, erzählt sie. Klingt radikal – aber auch ziemlich mutig.