Gloria Glumac: Nach Scheidung von Nikola – Drama um ihren Nachnamen

Das Thema Nikola Glumac nimmt bei Gloria einfach kein Ende. Die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin berichtet nun, dass sie quasi täglich Nachrichten auf Instagram zu dem Thema erreichen. Was die Follower dabei besonders interessiert? Glorias Nachname. Denn der lautet nach wie vor Glumac – auch auf Instagram.

Jetzt hatte der Reality-Star genug und klärte auf, was dahintersteckt und warum sie sich noch immer Glumac nennt. Ihre Antwort lässt vermuten, dass das Thema nicht gerade zu ihren liebsten gehört. Sie schreibt in ihrer Insta-Story: "Das ist aktuell noch mein scheiß Nachname. Ich heiße so!"