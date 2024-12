Sommerhaus der Stars: Enthüllt! Die ersten Promi-Paare stehen in den Startlöchern

Bei den "Reality Awards" in Köln wimmelte es nur so von ehemaligen "Sommerhaus"-Bewohnern – und solchen, die es gerne werden möchten. Als InTouch Online bei Jörg (46) und Desiree Hansen (46) nachhakt, ist sie sofort Feuer und Flamme: "Oh ja! 'Das Sommerhaus der Stars' wäre was für mich. Ich möchte da unbedingt rein. Dann werde ich denen mal zeigen, wie man im Team arbeitet."