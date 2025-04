Nikola Glumac: Zurück nach Deutschland – Verlässt er schwangere Kim Virginia?

Richtig, der 1. April. Ein Tag, an dem es auch die Promis mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Wenige Stunden später gibt Nikola Entwarnung. Kurz vor Mitternacht lässt er die Bombe platzen: Seine Hiobsbotschaft über die Ausreise war ein Aprilscherz. Erfolgsquote? 1&, wie er selbst verrät: "Fast alle von euch haben es gecheckt, safe 99%. Ihr habt fast alle geschrieben 'April, April'."

Wie kamen ihm seine Fans auf die Schliche? Die Art seines Visums hat ihn verraten: "Ich habe extra in die Story geschrieben, dass mein Touristenvisum abgelaufen ist und da habt ihr es schon fast alle gemerkt. Ihr wisst ja, dass ich eine Emirates-ID habe und Resident in Dubai bin." Tja, da hätte er seiner Community wohl nicht ganz so viele private Infos vorab geben sollen, um diesen Scherz erfolgreich durchzuziehen. Na ja, so kennt man Nikola und Kim ja: sobald es Neuigkeiten in ihrem Leben gibt, erfahren es ihre Fans als Erstes!