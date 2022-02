GNTM 2022: Erbitterer Streit zwischen Mutter-Tochter-Gespann Martina und Lou-Anne?

Mit der Mama gemeinsam bei "Germany's next Topmodel"? Das hat es in der Show bisher noch nie so gegeben. Doch aufgrund der Tatsache, dass es keine Altersgrenze mehr gibt, wurde das diesmal möglich. Und tatsächlich hat es mit Martina und Lou-Anne ein Mutter-Tochter-Gespann in die Sendung geschafft.

