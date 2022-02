GNTM 2022: Traurige Familien-Beichte von Vanessa

GNTM 2022

Kandidatinnen & News zu Staffel 17 - Wer ist raus?

Einzigartige Nachwuchsmodels, internationale Designer und on top Stimmungskanone Heidi Klum – die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ wird außergewöhnlicher als je zuvor. Kandidatinnen, Sendetermine oder Fotografen, wir verraten euch schon vorab alles was ihr über GNTM 2022 wissen müsst.