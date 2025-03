GNTM 2025: Diese zwei Mega-Stars unterstützen Heidi Klum in der Jury!

Eins ist damit sicher: Die neue Folge wird glamourös und spannend! Fans müssen also nicht mehr lange warten, am Mittwoch, dem 5. März geht es in der Männerfolge weiter – mit ihr auch die Reihe an spektakulären Gast-Juroren, die an Heidi Klums Seite Platz nehmen werden.

Wer sich diese Star-Besetzung nicht entgehen lassen will, kann immer donnerstags (Frauen) und mittwochs (Männer) um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn einschalten.