Heidi Klum nach "Die Bergretter"-Auftritt: Heftige Kritik von den Fans!

Heidi Klums großer Traum ist wahr geworden: Ein Gastauftritt in ihrer Lieblingsserie "Die Bergretter"! Im Mai wurde bekannt, dass das Model eine Rolle in der "ZDF"-Kultserie ergattert hat und schon bald an der Seite von Sebastian Ströbel und seinen Kollegen zu sehen sein wird. Am Donnerstag war es dann endlich so weit, und das Model trat in der neuen Staffel "Die Bergretter" in der Episode "Bruderliebe" auf. Doch wie fand die eingeschworene Fan-Gemeinschaft den Auftritt von Heidi Klum?