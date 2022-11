"GNTM"-Klaudia Giez: Nach Beziehungs-Outing - So glücklich ist sie mit Adriano

Eigentlich trat Klaudia Giez bei "Skate Fever" offiziell noch als vergebene Frau an. Doch bei den Tanzproben scheint es ihr ihr Tanzpartner Adriano wohl ganz schön angetan zu haben. Jetzt machten sie ihre Beziehung offiziell und Klaudia berichtet gegenüber Promiflash nun, wie sie darüber denkt: "'Skate Fever' hat mir viel Erfahrung gebracht und auch einen neuen Lebensabschnitt. Wir hatten die Tanzshow, so haben wir uns kennengelernt, und jetzt bin ich froh, so wie es ist."

Fans hatten schon lange vermutet, dass die Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten Felipe in die Brüche gegangen ist. Von Couple-Bildern fehlte zuletzt jede Spur auf Social Media und das bereits seit vergangenem Sommer. Angesprochen auf die Trennung antwortet Klaudia nur knapp: "Ich bin glücklich mit Adriano, das kann ich dazu sagen". Und das ist ja schließlich auch die Hauptsache.

