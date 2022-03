"Love Island"-Adriano: Untreue-Hammer! Er spielt ein falsches Spiel

Wenn es um seine Traumfrau geht, weiß Adriano ganz genau, was er will! Uns gegenüber beschreibt er seine Mrs. Right als "humorvoll, lieb, hübsch, gefühlsvoll, tolerant". Doch auch vom optischen her, hat der Stuttgarter eine klare Vorstellung. Er mag süße Frauen, doch auf eins schaut Adriano ebenfalls ganz genau: "Und das Dekolletee muss passen, also sie muss schöne Brüste haben (lacht). Ein guter Po ist auch nicht schlecht". So so, gegenüber uns wir er bezüglich des Aussehens noch konkreter: "Ich bin da offen. Es muss zwar nicht sein, aber ich fühle mich mehr zu Blondinen hingezogen. Wenn ich im Club bin, spreche ich öfter Blondinnen an". Seine Traumfrau sollte weiblich sein - Tattoos und maskulines Verhalten sind für den 27-Jährigen ein absolutes No-Go.