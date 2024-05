GNTM: Nach Armin und Grace - Sind sie das nächste Pärchen?

Dieses Jahr hat sich Model-Mama Heidi Klum (50) für etwas ganz Besonderes entschieden: Nach 18 Staffeln von "Germany's next Topmodel" sind erstmals auch Männer zugelassen! Doch damit sich die Kandidat:innen untereinander auch auf was Wesentliche (natürlich das Modeln) konzentrieren und nicht vom anderen Geschlecht abgelenkt werden, verhängt die 50-Jährige dazu ebenfalls ein Sex-Verbot. Doch diesen beiden war das offenbar nicht so wichtig ...