"GNTM"-Siegerin Daniela Djokic droht nach dem Finale der Tiefpunkt!

Daniela Djokic hat geschafft, wovon viele Mädchen träumen: Die 20-jährige Studentin aus Ostfildern in Baden-Württemberg wurde von Heidi Klum (52) zu "Germany’s Next Topmodel" gekürt! Als Ergebnis durfte sie sich zusammen mit ihrem männlichen Pendant Moritz Rüdiger (20) über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen – sowie mit einer großen Kampagne für L’Oréal und einem Cover-Foto auf der deutschen "Harper’s Bazaar" in eine große, internationale Model-Karriere starten. So jedenfalls lautet das Versprechen, das noch immer Jahr für Jahr so viele Bewerberinnen in die Castings zieht. Doch schon oft hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass diese Träume schnell an der harten Realität zerplatzen!