Heidi Klum: Nach Mega-Zoff - Versöhnung mit ihrem Vater?

Der Vierfachmama ist wichtig, dass Kinder "ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre Flügel ausbreiten". Sie betont: "Meine Eltern haben mir das ermöglicht." Dankbar erinnert sich Heidi, wie ihre Eltern sie in die USA ziehen ließen, bei allem begeistert unterstützten, oft besuchten. Das klingt respektvoll, wie ein liebevolles Signal in Richtung Vater. Und ja, sie hat Günther viel zu verdanken: Heidis Selbstwertgefühl komme "auch durch meine Eltern, die mir immer gesagt haben, dass ich gut bin, so wie ich bin". Und: "Meine Eltern haben mich wachsen lassen in all dem, was ich gemacht habe."