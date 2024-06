GNTM: "Wirklich ein Skandal!" Die Zwillinge sorgen vor dem Finale für Aufruhr

Für die ausgefallen Outfits sollten die Twins falsche Wimpern und High Heels tragen. Ein Unding für die beiden. "Die Wimpern sehen abartig feminin aus und das ist gar nicht mein Look!", schimpfte Luka. "Es kratzt an mir, wenn ich was Ultra-Feminines anhabe, und ich sehe aus wie eine Frau. Ganz einfach, weil ich keine Frau bin!" Und dann wollte Julian keine hohen Schuhe anziehen - angeblich wegen einer alten Verletzung am Fußgelenk. Der Designer war von der Extrawurst überhaupt nicht begeistert. "Er würde dann nicht für meine Show laufen! Er muss es jetzt doppelt so gut machen", kritisierte er. "Ich hatte wirklich das Gefühl, es liegt an den High Heels und nicht an seinem Knöchel!"