"Good Luck Guys", Staffel 3: Start, Konzept & Kandidaten – alles, was du wissen musst

Sie sind zurück – und bereit für Schweiß, Sand und Streit! Ab dem 31. Juli 2025 geht die Chaos-Realityshow "Good Luck Guys" in ihre dritte Runde. Und auch diesmal gilt: Wer in der Hitze Thailands überleben will, muss Strategie, Nervenstärke und pures Durchhaltevermögen im Gepäck haben.