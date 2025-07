Filip Pavlović: Eiskalt ersetzt! Dieser Influencer übernimmt seinen Job

Zwölf Reality-Ladys, ohne Social Media, ohne Filter– dafür High Heels, Teamdruck und jede Menge Zickenzoff. Inmitten der Wildnis, zwischen Anden und Amazonas, treten die Kandidatinnen gegeneinander an – und kämpfen nicht nur mit dem Dschungel, sondern auch mit sich selbst. Die Spielregeln sind einfach – aber gnadenlos: Kein Luxus, kein Rückweg, und 50.000 Euro Preisgeld am Horizont. Wer spielt mit, wer bricht aus – und wer wird am Ende wirklich zur zweiten "Reality Queen" gekrönt?