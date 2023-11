Yasin Mohamed bei "Good Luck Guys": So hart war die Challenge für ihn!

"Ich liebe Challenges an sich ja total! Und der Aspekt, dass ich mich mal in einer Show abseits von Party und Dating zeigen kann, war mir wichtig. Und Survival an sich klang sehr spannend", verrät Yasin InTouch Online direkt zu Beginn. Doch auf die Challenge, die ihn in Thailand bei "Good Luck Guys" erwartet hat, war der Reality-TV-Star nicht vorbereitet: "Ich habe das Ganze am Anfang auf die leichte Schulter genommen. Im Nachhinein hätte ich mich mal besser vorbereiten und vielleicht weniger feiern sollen." Ein Grund dafür könnte sein, dass der Basketballer keinerlei Nervosität vor Beginn der Show verspürt hat, vielmehr waren da nur positive Emotionen: "Die Vorfreude war groß."

Doch eine Sache am Leben in einer einfachen Hütte, an einem abgeschiedenen Strand von Thailand, hat Yasin Mohamed unruhig gemacht: "Nur was die Schlafsituation betrifft, war ich sehr gespannt. Ich wusste ja, es wird keine Betten geben und wahrscheinlich alles andere als luxuriös." Eine Herausforderung, der sich alle Teilnehmer:innen von "Good Luck Guys" wohl oder übel stellen mussten. Ebenso wie die körperlich anstrengenden Challenges. Denn eigentlich dachte Yasin immer, er sei relativ fit, wurde jedoch am Strand von Thailand eines Besseren belehrt: "Durch das Basketballspielen zum Beispiel hatte ich immer eine ganz gute Ausdauer. In der Show wurde ich da aber ganz schnell an meine Grenzen gebracht."

Immerhin konnte der 32-Jährige aus seiner Zeit in der Wildnis viel mitnehmen: "Ich habe gelernt, mich mit meinen Emotionen und Gefühlen auseinanderzusetzen, auch wenn es nicht immer angenehm ist, und nicht vor meinen Problemen wegzulaufen."

"Good Luck Guys" – ab 9. November 2023 immer donnerstags neue Doppelfolgen auf Joyn!