"Goodbye Deutschland"-Star Jürgen Albers: Fiasko hinter Gittern!

Ein Absturz, wie er im Buche steht! Als Jürgen Albers 2013 nach Mallorca auswanderte, wollte der Unternehmer eigentlich die Diskothek "Das Karussell" in Cala Millor wiederaufbauen. Schlappe 250.000 Euro investierte Albers in die Lokalität. Doch der Traum platze, denn die Gäste blieben aus. Was folgte, war ein trauriger Niedergang - inklusive schmutzigen Geschäften! Eine stolze Menge von rund 1,4 Tonnen Kokain soll der TV-Star in Luxus-Autos versteckt und unter anderem nach Deutschland, Schweden und Italien geschmuggelt haben. Er selbst soll nicht am Steuer gesessen, sondern die Fahrten koordiniert und die Sportwagen gestellt haben.

Doch der Schmuggel fiel auf und Jürgen Albers wurde festgenommen. Vor dem Landgericht Aachen musste sich der Auswanderer nun verantworten. Während er weiterhin seine Unschuld beteuert und seine Verteidigung den Freispruch beantragt hat, konnte das Gericht jedoch nur eins feststellen: Die Schuld von Jürgen Albers! Und damit muss der ehemalige "Goodbye Deutschland"-Star für 14 Jahre in Haft!

