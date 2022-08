Goodbye Deutschland: Drogen-Skandal um TV-Star wegen Kokain-Schmuggel!

Einem größeren Publikum wurde Jürgen Albers als Mallorca-Star der ersten Stunde bei "Goodbye Deutschland" bekannt. Der kultige und ebenso charmante Nachtclub- und Casinobesitzer kam 2013 nach Mallorca, um die Diskothek "Das Karussell" in Cala Millor wiederzubeleben. Die Familie investierte sage und schreibe 250.000 Euro in die Geschäftsidee. Trotzdem der fleißige Unternehmer Tag und Nacht viel Arbeit in seinen Club steckte, blieben am Ende die Gäste aus! Jürgen Albers Frau und seine Kinder hockten derweil alleine im angemieteten Haus. Am Ende scheiterte nicht nur die Geschäftsidee, sondern auch seine vormals glückliche Ehe zerbrach.