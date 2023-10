"Goodbye Deutschland"-Star Steff Jerkel: Krankenhaus! "Mein Puls war bedenklich weit unten"

Es sind düstere Tage, die Steff Jerkel gerade erleben muss. Denn der Gesundheitszustand des TV-Stars hat sich verschlechtert. Nachdem er sich tagelang unwohl gefühlt hatte, brachte ihn Ex-Freundin Peggy in eine mallorquinische Klinik. Die Diagnose war ein Schock: Steff hat eine Lungenentzündung! Schon bei der kleinsten Anstrengung schnellt der Puls des Familienvaters in die Höhe. "Wenn ich vom Duschen zurückkomme, ist mein Puls bei 170", berichtet er - und das, obwohl er meint, sich gut zu fühlen.

Zumindest weicht ihm Noch-Ehefrau Peggy nicht von der Seite. Auf ihrer Instagram-Seite gibt der "Goodbye Deutschland"-Star ein Update zum Gesundheitszustand ihres Ex: "Ich dachte, ich kann den Steff heute oder spätestens morgen mit nach Hause nehmen. Aber ne, nix da! Der nicht mehr ganz so junge, der will hier irgendwie noch nicht weg. Aber ich drehe euch gleich mal um, dann kann er euch selber mal ein 'Hallo' geben."

Anschließend zeigt Peggy Steff Jerkel im Krankenhausbett, gekleidet in einem weißen Kittel. Er hat einen Sauerstoffschlauch an der Nase und einen Zugang in der Hand. Tapfer zeigt er ein Peace-Zeichen in die Kamera und berichtet von seinem Zustand. Dem 54-Jährigen ginge es eigentlich recht gut, allerdings würde ihm hin und wieder schwindelig werden. "Durch die Lungenentzündung, mein Sauerstoffgehalt im Blut wird immer weniger", sagt Steff Jerkel. "Auf jeden Fall muss ich leider noch hier bleiben."

Bereits vor zwei Jahren wurde bei Steff Jerkel weißer Hautkrebs festgestellt, der operativ entfernt werden musste. Hoffentlich kommt er auch dieses Mal schnell wieder auf die Beine...