Fürstin Gracia: Sie verschwand spurlos mit dem berühmtesten Arzt der Welt

Es passierte nach Mitternacht des 10. August 1968 in Monte Carlos Sternensaal. Gracia tanzte mit dem berühmten Herzchirurgen Christiaan Barnard zum Hit "Light My Fire". Sie blickten sich tief in die Augen. Die Welt um sie herum schien vergessen. Fürst Rainier saß einsam am Ehrentisch. In dieser Nacht wunderte sich die High Society über die Wandlung der sonst so traurigen Fürstin. Gracia strahlte wie in ihren besten Hollywoodzeiten. Sie schien in Barnards Armen ihre Sorgen am Hof zu vergessen. "Der Fürst verließ den Saal durch einen Hinterausgang und kehrte allein zum Palast zurück", erinnert sich Gracias beste Freundin Jeanne Kelly.