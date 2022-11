Gülcan Kamps: Juhu, Baby Nummer 2!

Auf ihrem Instagram-Account lässt Gülcan ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag als Mama teilhaben. Immer wieder wollen die Follower wissen, ob weiterer Nachwuchs geplant ist. Gülcans ehrliche Antwort: "Ihr habt mir in letzter Zeit immer wieder die Frage gestellt, ob ich mir ein zweites Kind vorstellen kann? (...) Ja, ich will! Ich fühle mich seit einigen Wochen total bereit für diesen Schritt und hab das Gefühl, dass dies auch körperlich und mental 10 Monate nach der Geburt gut passt!" Was für süße Neuigkeiten! Mal sehen, wann uns Gülcan wieder mit einem Babybauch überrascht...