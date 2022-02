Günther Jauch: Er trifft auf eine andere Frau!

"Was geschah in einer Nacht vor 17 Jahren in Bischofshofen bei der Vierschanzentournee?", fragte er. "Ich war dort während des Studiums für einen großen Mobilfunkkonzern tätig", so die Kandidatin. Damals hatte Günther Jauch die Vierschanzentournee für RTL moderiert. Mitarbeiter des Senders und Sponsoren checkten dort in einem Hotel ein - es wurde ein Sitznachbar zugeteilt. "Und ich hab sie gekriegt", gestand dann die Kandidatin. "Wir haben so lange gesessen, bis die uns aus dem Wirtshaus rausgeworfen haben", sagte sie weiter. Und nun sind sie sich nach 17 Jahren bei "Wer wird Millionär?" wieder über den Weg gelaufen...

Alle Millionen-Gewinner von "Wer wird Millionär?" im Überblick hier im Video: