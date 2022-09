Günther Jauch: Alkohol-Exzess! Er kann seine dunkle Seite nicht mehr verstecken

Und immer häufiger bekommt auch ganz Deutschland diesen nicht so netten Jauch zu sehen. So lässt der TV-Star in seiner Sendung "Wer wird Millionär?" immer wieder Kandidaten auflaufen – viele Zuschauer finden das gemein. Zum Beispiel Niklas Bayer-Eynck (32), der wegen einer Panne während der Show wieder von vorne anfangen musste, obwohl er bereits bei der 125 000-Euro-Frage war. Jauch dachte gar nicht daran, Herz zu zeigen. Pech für Niklas! Szenen wie diese brüskieren immer mehr "Wer wird Millionär?"-Fans.

Und auch in seinen anderen Formaten beweist der 66-Jährige, dass eine andere Seite in ihm schlummert. In "Denn sie wissen nicht, was passiert" zeigte er sich während eines Spiels mit Schöneberger anzüglich kuschelnd im Bett. Für Jauchs Ehefrau mit Sicherheit keine schönen Bilder…