Günther Jauch: Neuer Schlag für seine arme Ehefrau Thea

Petra Lehner erklärte, dass man sich von der Vierschanzentournee kenne. "Ich war dort während des Studiums", so Petra. Jauch hatte damals das Skispringen moderiert. Später gingen alle essen. Die Oberpfälzerin saß neben Jauch. "Wir haben so lange gesessen, bis die uns aus dem Wirtshaus rausgeworfen haben." Um fünf Uhr morgens! Der Potsdamer habe am Ende sogar ihre Rechnung bezahlt …

Wie muss sich Günthers Ehefrau bei solchen Aussagen fühlen? Zumal er ja häufiger flirtet in seinen Sendungen. Mit Kollegin Barbara Schöneberger (48) kuschelte er vor Kurzem innig und rief dann in die Kamera: "Thea, es ist nicht so, wie du denkst!"

Auch Promi-Kollegen wie Tom und Bill Kaulitz (beide 32) verrieten über gemeinsame Ausflüge in Berlin: "Er ist ein richtiger Womanizer und hatte immer ein paar Mädels um sich herum!" 2006 gab Günther Jauch übrigens die Moderation der Vier-Schanzen-Tournee in Bischofshofen ab – aus familiären Gründen, erklärte er. Steckte damals vielleicht doch mehr dahinter …?